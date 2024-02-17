بدون رتوش

السبت 17/فبراير/2024 - 08:08 م 2/17/2024 8:08:37 PM

أحكمت إسرائيل النطاق على مشروعها الرامى إلى اجتياح مدينة رفح بريًا، وغدت ترتب كل شيء من أجل التنفيذ. شجعها على المزايدة والمضى قدمًا فى القيام بهجمات ضد الفلسطينيين صمت المجتمع الدولى، فلقد بدا وكأن الجميع قد استنكفوا ممارسة الضغط الحقيقى على الكيان الصهيونى لصرفه بعيدًا عن تنفيذ ما خطط له. بل إن الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة الرئيسية لهذا الكيان بدا وكأنها تتضافر معه وتدعمه وتوافقه على تنفيذ هذه المهمة. ولا أدل على ذلك من أن كل ما بدر عنها هو مطالبتها لإسرائيل بالحفاظ على المدنيين فيما إذا خاضت التجربة وبدأت فى تنفيذ العملية. وجاء هذا فى محاولة منها لتجميل صورتها وإظهار نفسها وكأنها ضد اجتياح رفح، ولا أعلم كيف لمدينة تتعرض لقصف جوى وبرى وبحرى ألا يمتد الموت إلى المدنيين فيها؟

المأساة هى أن العالم كله يخضع للكيان الصهيونى الغاصب، ولهذا تمادت إسرائيل فى غيها ومضت تطالب الأمم المتحدة بأن تسهم معها فى إجلاء الفلسطينيين المدنيين من رفح حتى يتسنى لها إنجاز مهمتها فى اجتياح رفح. ظهر «جو بايدن» متجاوبًا مع الكيان الصهيونى فى مهمة اجتياح «رفح»، ولا أدل على ذلك من دعمه سياسيًا وماليًا وتسليحًا من أجل إتمام المهمة. ولهذا بادر «جوزيف بوريل» مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فحث حلفاء دولة الاحتلال وفى مقدمتهم الولايات المتحدة على وقف إمداد إسرائيل بالسلاح، وجاء هذا بعد مقتل عدد هائل من النازحين الفلسطينيين فى غزة، ليصل عدد الضحايا إلى ما يزيد على تسعة وعشرين ألفًا حتى الآن.

بادر «جوزيف بوريل» فعلق على ما قاله الرئيس الأمريكى «جو بايدن» بأن الحل العسكرى لإسرائيل قد تجاوز الحدود، وأضاف «بوريل» قائلًا: (حسنًا إذا كنت تعتقد أن عددًا هائلًا من الناس يقتلون فلربما يتعين عليك عدم توفير أسلحة لإسرائيل منعًا لمقتل المزيد من الناس). وقال خلال مؤتمر صحفى جمعه بـ«لازاريني» المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»: (أليس هذا غير منطقى)؟. وأردف «بوريل» قائلًا: (كم مرة سمعت أبرز القادة ووزراء الخارجية فى جميع أنحاء العالم يقولون: «إن عددًا هائلًا من الناس يقتلون». كما انتقد كبير دبلوماسيى الاتحاد الأوروبى قرار نتنياهو بضرورة إجلاء ما يزيد على مليون فلسطينى ممن لجأوا إلى مدينة رفح فى ظل التهديد بعملية عسكرية إسرائيلية. وقال «بوريل»: (سيقومون بإخلاء المنطقة إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيتم إخلاء هؤلاء الناس؟).

بلغت الجرأة برئيس وزراء إسرائيل إلى أن يطالب الأمم المتحدة بمساعدة إسرائيل فى إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح قبل التوغل البرى المحتمل. كما دعت إسرائيل وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة فى جهود الجيش الإسرائيلى لإجلاء المدنيين من مناطق الاشتباك فى غزة قبل التوغل البرى المحتمل لمدينة رفح. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن « ايلون ليفى» قد حث وكالات الأمم المتحدة على التعاون قائلًا: (لا تقولوا إنه لا يمكنكم القيام بذلك. اعملوا معنا من أجل إيجاد طريق). وجاء هذا بعد أن طلب «نتنياهو» من الجيش وضع خطة مركبة لإجلاء المدنيين من رفح والقضاء على حماس. وكانت البيانات الدولية والعربية والأممية قد حذرت من كارثة إذا ما شن الجيش الإسرائيلى هجومًا على مدينة رفح. بيد أن الإعراب عن القلق والمخاوف والتحذير كلمات ليس لها أى صدى عند إسرائيل، فما كان من الممكن للكلمات أن توقف الكيان الصهيونى عن إتمام جريمته فى رفح.