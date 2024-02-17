السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار جديد من محكمة النقض لصالح مرتضي منصور

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة النقض ،اليوم السبت، بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيري- المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك فى العام قبل الماضي، وقبول تصالح الطرفين وإيقاف تنفيذ العقوبة لانقضاء الدعوى.

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كانت محكمة جنايات الاقتصادية ، كانت قد قضت في وقت سابق ، بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

 

واتهمت النيابة العامة المذكور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14، قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن أسند إليها أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزة الاتصالات وأحيل المتهم إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم

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