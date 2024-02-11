تفاصيل واقعة مقتل سيدة داخل مسكنها في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بعين شمس، تبين أن عامل وراء ارتكاب الجريمة والذي انتحل صفة محصل كهربائي ولدى قيامه سرقة المجني عليها، وقاومته الضحية وتعدى عليها بالضرب حتي لفظت أنفاسها الأخيرة .

تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وأقرا بإركتابه الجريمة ، وأخطرت النيابة العامة الوالي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس، من شخص يعمل( فني الوميتال) 42سنة ، اعترف بارتكابه واقعه قتل احدي السيدات بمسكنها بقصد السرقه، منتحلا صفه محصل كهرباء .

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبإجراء الفحص والتحري تبين وفاه سيده بالمعاش سن 57 مقيمه بمفردها، واعتقاد اهليتها وفاتها نتيجه امراض السكر والقلب وتم انهاء اجرائات الدفن من خلال مفتش الصحة.