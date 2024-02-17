ضبط‏ 16332مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط‏16332مخالفة مرورية متنوعة.

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جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وفي إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16332) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(422) مخالفة السير بدون تراخيص.

(49) دراجة نارية مخالفة.

(8841) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(31) مخالفة موقف عشوائى.

(508) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًّا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.