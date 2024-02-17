ضبط 3 مُتهمين بسرقة مبلغ مالي من مسكن بقنا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط (سائق وعاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى عملات أجنبية ) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة قنا.

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وتبين أن بحوزتهم ( جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة عن طريق تسلق السور وكسر النافذة الخاصة بالمسكن مُستغلين عدم تواجد مالكه بصورة دائمة .

وأضافوا بقيام إثنين منهم بتغيير جزء من العملة الأجنبية المستولى عليها من خلال (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) تم ضبطه وبحوزته ( مبلغ مالى من العملات الأجنبية ) وبمواجهته أقر بذلك وأضاف بشراء تلك العملات بغرض بيعها والإستفادة من فارق سعر العملة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.