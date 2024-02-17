ضبط نصاب في الجيزة استولى على أموال المواطنين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من(صاحب محل ملابس"يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو ( 2,670,000 ) مليون جنيـه مصرى مـن المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباحأو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًّا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.