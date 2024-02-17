السبت 17 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 أشخاص لتعديهم على عاطل بسلاح أبيض

ضبط 3 أشخاص
ضبط 3 أشخاص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص لتعديهم على عاطل بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وإضطراببدرجة الوعى ، إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالفحص توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم.. وبحوزة مالك الدراجة (سلاح أبيض "مطواة ").. وبمواجهتهم إعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه بإستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لتعدىأحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته "ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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