‫ أسعار الأسماك اليوم السبت في أسواق الجملة المصرية

أسعار الاسماك اليوم السبت.. تشهد أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم السبت في أسواق الجملة المصرية، استقرارًا، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت باسواق الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطراٌ على أسعار الأسماك بصورة لحظية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الاسماك اليوم السبت في أسواق الجملة

الاسماك

سجل سعر السمك البلطي مابين 76 إلى 85 جنيها

وسجل سعر سمك بلطي أسواني مابين 30 إلى 70 جنيها

بينما سجل سعر سمك فليه بلطي مابين 50 إلى 250 جنيها

وسجل سعر سمك قشر بياض مابين 90 إلى 140 جنيها

كما سجل سعر سمك بياض أملس بلدي مابين 80 إلى 120 جنيها

وسجل سعر سمك بياض أملس خليجي مابين 35 إلى 65 جنيها

كما سجل سعر قراميط مابين 35 إلى 65 جنيها

وسجل سعر سمك الثعابين مابين 50 إلى 350 جنيها

كما سجل سعر سمك مكرونة خليجي مابين 75 إلى 85 جنيها

بينما سجل سعر سمك المكرونة سويسي مابين 90 إلى 130 جنيها

ودار سعر طاولة سمك برانيس إسكندراني مابين 90 إلى 120 جنيها

ودار سعر سمك مكرونة مجمدة اليوم مابين 30إلى 50 جنيها

كما سجل سعر سمك موسى مابين 175 إلى 425 جنيها

ودارسعر سمك سبيط اليوم مابين 190 إلى 430 جنيها

وسجل سمك القرش اليوم مابين 35 إلى 65 جنيها

ودار سعر سمك حدادي مابين 15 إلى 25 جنيها

وسجل سعر الكابوريا مابين 40 إلى 210 جنيها

وسجل سع سمك المرجان مابين 50 إلى 85 جنيها

كما سجل سعر المرجان مجمد مابين 30 إلى 40 جنيها

وجاء سعر سمك بربون بلدي مابين 60 إلى 95 جنيها

وسجل سعر بربون مجمد مابين 30 إلى 40 جنيها

وجاء سعر سمك الدنيس مابين 90 إلى 220 جنيها

وسجل سعر جمبري جامبو مابين 520 إلى 620 جنيها

ودار سعر جمبري مجمد مابين 175 إلى 425 جنيها

وسجل سعر سمك بوري مابين 75 إلى 150 جنيها

وجاء سعر سمك مازليا مابين 80 إلى 120 جنيها

وسجل سمك شعور مابين 80 إلى 120 جنيها

وجاء سعر وقار مابين 85 إلى 155 جنيها

وسجل سعر قاروص مابين 80 إلى 160 جنيها

وجاء سعر موزة مابين 70 إلى 90 جنيها

وسجل سعر باغة مابين 20 إلى 50 جنيها

وجاء سعر سردين مابين 65 إلى 85 جنيها

وسجل سعر كسكمري مابين 55 إلى 75 جنيها

ودار سعر سمك سردين مجمد مابين 45 إلى 85 جنيها

ودارت طالة ماكريل مجمد مابين 85 إلى 115 جنيها

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