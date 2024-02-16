ضبط 688 قضية احتكار سلع خلال حملة أمنية لضبط مرتكبي الجرائم التموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 688 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة 541 طن سلع تموينية أبرزها 94 طن دقيق، و91 طن أرز، و19 طن سكر، و135 ألف لتر مواد بترولية، 58 ألف عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

السيطرة على حريق مخلفات بجوار الإدارة التعليمية بفيصل

كما أخمدت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب في بعض المخلفات بجوار الإدارة التعليمية بفيصل، دون وجود أي تلفيات أو أضرار مادية أو بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد في الأماكن المجاورة لأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليها.

وكانت الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق في بعض المخلفات بفيصل وعلى الفور انتقلت قوات الحماية وتمت السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقعة.