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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بأسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

ضبطت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح.

ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بأسيوط 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح، والتي يتم تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية والمحافظ المالية المربوطة على خطوط الهواتف المحمولة، وقيامهما بإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالترويج لنشاطهما الإجرامي.

تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من شرائح الهواتف المحمولة المختلفة مربوطة على محافظ مالية بحجم تعاملات مالية بلغت 3 ملايين جنيه – مبلغ مالي من عملات أجنبية – 7 هواتف محمول بفحصها فنيًا تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 ضبط 688 قضية حجب سلع تموينية متنوعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 688 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة 541 طن سلع تموينية أبرزها 94 طن دقيق، و91 طن أرز، و19 طن سكر، و135 ألف لتر مواد بترولية، 58 ألف عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

 

 

 

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