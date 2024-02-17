جلسة حوار وتشاور مجتمعي لدراسة تقييم الأثر البيئي لمصنع اللقاحات البيطرية بالشرقية

شارك اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، في جلسة الحوار والتشاور المجتمعي الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء مبني رقم ٤ بمصنع ميدل ايست للقاحات البيطرية (ميفاك) وإنشاء مصنع يوفاك ١ للقاحات والذي يختص بإنتاج لقاحات لقطاع الثروة الحيوانية و الداجنة، وذلك بمقر المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم محسن، مدير إدارة الصالحية الجديدة البيطرية، والدكتورة وفاء عطية، مدير إدارة الوقاية بالمديرية، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بزيادة وتنمية الثروة الحيوانية، وتطبيقا لخطة الدولة لتقييم الأثر البيئي وأهميته في عملية تخطيط وصناعة القرار بشأن المشروعات التنموية المقترحة داخل محافظة الشرقية.

وخلال اللقاء، تم عرض دراسة عن تقييم الأثر البيئي لانشاء مصنع شركة ميفاك ومصنع شركة يوفاك ومناقشة الآثار البيئية المحتملة عن المشروع.

وأكد مدير المديرية أهمية جلسة الحوار والتشاور المجتمعي، والتي تهدف الى عرض الدراسة الأولية للمشروع لتحديد التأثير المحتمل والعمل على زيادة النتائج الإيجابية، والحد من التأثيرات السلبية المحتملة للمشروع، وذلك باستخدام إجراءات ووسائل بما يتماشى مع المقاييس البيئية، ووضع مشروعات التنمية في إطارها البيئي السليم، والوصول الي الاستراتيجية لتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.