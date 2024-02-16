آبل توقف تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية بأجهزة iOS الأوروبية

أوضحت شركة Apple سبب تعطيل تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) في الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما كتبت في ملاحظات المطورين المحدثة التي اطلعت عليها TechCrunch. تأتي هذه الأخبار في أعقاب ملاحظة المستخدمين أن تطبيقات الويب لم تعد تعمل في أوروبا مع الإصدارات التجريبية الأخيرة من iOS 17.4. وقالت شركة Apple إنها تحظر الميزة في المنطقة بسبب القواعد الجديدة المتعلقة بالمتصفحات في قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA).

تعمل تطبيقات الويب مثل التطبيقات الأصلية، مما يسمح بنوافذ مخصصة وإشعارات وتخزين محلي طويل الأمد والمزيد. سيرى المستخدمون الأوروبيون الذين ينقرون على أيقونات تطبيقات الويب رسالة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في فتحها في Safari بدلاً من ذلك أو الإلغاء. وهذا يعني أنها تعمل بشكل أشبه باختصارات الويب، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مثل فقدان البيانات والإشعارات المعطلة، وفقًا لتعليقات المستخدمين التي اطلعت عليها MacRumors.

تكمن المشكلة، وفقًا لشركة Apple، في متطلبات DMA الجديدة التي تسمح للمتصفحات التي لا تستخدم بنية WebKit الخاصة بها. "إن معالجة مخاوف الأمان والخصوصية المعقدة المرتبطة بتطبيقات الويب باستخدام محركات المتصفح البديلة قد تتطلب إنشاء بنية تكامل جديدة تمامًا غير موجودة حاليًا في نظام التشغيل iOS ولم يكن من العملي تنفيذها نظرًا للمتطلبات الأخرى لـ DMA والاعتماد المنخفض للغاية من قبل المستخدم من تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية"، كتبت الشركة.

ومع ذلك، فإن منظمة Open Web Advocacy لا توافق على ذلك، حيث كتبت في أحدث مدونتها:

يدافع البعض عن قرار Apple بإزالة تطبيقات الويب كرد فعل ضروري على DMA، لكن هذا أمر مضلل.

لقد كان لدى Apple 15 عامًا لتسهيل المنافسة الحقيقية للمتصفحات في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من عامين منذ النص النهائي لـ DMA. كان من الممكن أن يستخدم هذا الوقت لمشاركة الوظائف التي فضلها تاريخيًا لمتصفح Safari مع المتصفحات الأخرى. التقاعس عن العمل والصمت يتحدثان كثيرًا.

يشير الغياب الكامل لتطبيقات الويب في مقترح امتثال DMA من Apple، بالإضافة إلى إغفال هذا التغيير الرئيسي من ملاحظات الإصدار التجريبي من Safari، إلى استراتيجية التشويش المتعمد. حتى لو كانت شركة Apple قد بدأت للتو في استيعاب مسؤولياتها بموجب DMA، فإن هذا السلوك غير مقبول. إن اقتراح ملموس بجداول زمنية واضحة، يحدد كيفية تثبيت متصفحات الطرف الثالث وتشغيل تطبيقات الويب باستخدام محركاتها الخاصة، يمكن أن يمنع الإجراءات الرسمية، لكن هذا يبدو غير مرجح بشكل متزايد. لا يوجد أي شيء في DMA يجبر شركة Apple على كسر تطبيقات الويب الخاصة بالمطورين، والقيام بذلك من خلال عدم الكفاءة ليس عذرًا.

التغيير، الذي رصده الباحث تومي ميسك في وقت سابق، وصل مع الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 17.4، لكن العديد من المراقبين اعتقدوا في البداية أنه كان خطأً. "لقد طلب الاتحاد الأوروبي متاجر تطبيقات بديلة وأزالت شركة Apple تطبيقات الويب. يبدو أن الاتحاد الأوروبي سوف يندم على اليوم الذي طلب فيه من Apple الالتزام بقواعد #DMA،" نشر على X.

وفقًا لإرشادات متجر تطبيقات Apple، من المفترض أن تكون تطبيقات الويب بديلاً لنموذج متجر التطبيقات. وبالنظر إلى أن DMA الخاص بالاتحاد الأوروبي مصمم لكسر احتكار متجر التطبيقات، فإن التحرك لتعطيله تمامًا لا بد أن يسبب احتكاكًا. انتقد الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة في السابق متطلبات WebKit لتشغيل PWAs، وفقًا لمنظمة Open Web Advocacy (OWA).

وقالت شركة Apple إنها تأسف لأي تأثير لهذا التغيير، لكنها قالت إنه كان مطلوبًا "كجزء من العمل للامتثال لـ DMA". لقد اتهم المطورون الشركة بالفعل بالامتثال الضار لـ DMA بشأن الرسوم المفروضة على المطورين لتجاوز متجر التطبيقات، حيث وصف دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، الأمر بأنه "ابتزاز".