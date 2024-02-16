إبراهيم سعيد: على خطى عبدالله السعيد.. رمضان صبحي يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الانتقال للزمالك

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي يحسم الجدل ويبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الانتقال لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز طلب بشكل نهائي الرحيل في نهاية الموسم إلى الزمالك".

وأوضح: "اللاعب رافض الاستمرار مع بيراميدز ويرى أنه يحتاج إلى فريق جماهيري كبير من أجل التعبير عن مستواه الحقيقي".

وأتم: "رمضان صبحي يرغب في خوض تجربة عبد الله السعيد بعدما تأكد من عدم عودته لصفوف الأهلي مرة أخرى".

وكان قد تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.