دوري الجمهورية .. أهلي 2007 يتفوق على الاتحاد السكندري

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ على ضيفه الاتحاد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.



سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة إلى أن نجح ياسين عاطف في تسجيل هدف الفوز للأهلي، في الدقيقة ٧٥، بمهارة رائعة، بعد مراوغة حارس المرمى والتسديد في الشباك الخالية.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - زياد وائل - مازن هاني.

الوسط: محمد عاطف - زيدان ناجح - أحمد الشيخ - ياسين عاطف - حازم عاشور.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك آدم طارق بدلًا من مازن هاني، ومحمد طه بدلًا من زيدان ناجح، ومحمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٥٥ نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب، وسجل الفريق ٤١ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

وصعدت ١٠ فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي الأهلي وإنبي وبيراميدز وزد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد والمقاولون العرب وطلائع الجيش والزمالك والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.