نجم الأهلي السابق: حسام حسن رجل المرحلة الحالية

قال الكابتن طارق السعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، إن نادي الزمالك ضم صفقات محترمة وقوية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزمالك يشهد استقرارا إداريا خلال الوقت الحالي، متمنيًا أن تساهم الصفقات الأخيرة على أداء النادي الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعيبة عبارة عن نجوم كبار.

وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في نهائي كأس مصر ستكون قوية، معقبًا: "المباراة ستكون بين فرق كبيرة، وأتمنى أن تكون المباراة قوية وتليق باسم مصر، خاصة وأنها ستقام في السعودية".

ولفت إلى أن اختيار الكابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخب مصر أمر جيد للغاية، لأن هذا الاختيار كان مطلبًا جماهيريًا، وكان من المفترض أن يتولى تدريب المنتخب منذ فترة ليس قليلة، معقبًا: "حسام حسن هو رجل المرحلة الحالية".

وأضاف أن منتخب مصر باسمه وتاريخ وأهدافه لم يقم بنتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، متمنيًا أن يعود أداء منتخب مصر إلى السابق، ويعود إلى أفضل حال.