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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري ابطال أوروبا.. لاتسيو يتقدم على بايرن ميونخ بالهدف الأول

ايموبيلي
ايموبيلي

نجح فريق لاتسيو الإيطالي في تسجيل هدف التقدم بشباك ضيفه بايرن ميونخ الألماني لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة المثيرة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

ونجحالمخضروم تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وتلقى أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله على لاعب لاتسيو ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

تشكيل لاتسيو لمباراة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: هيساي، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش.

خط الوسط: ألبيرتو، ماتياس فيتشينو، ماتيو جيندوزي

خط الهجوم: فيليبي أندرسون، إيموبيلي، إيزاكسين.

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