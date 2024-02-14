دوري ابطال أوروبا.. لاتسيو يتقدم على بايرن ميونخ بالهدف الأول

نجح فريق لاتسيو الإيطالي في تسجيل هدف التقدم بشباك ضيفه بايرن ميونخ الألماني لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة المثيرة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

ونجحالمخضروم تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وتلقى أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخله على لاعب لاتسيو ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

تشكيل لاتسيو لمباراة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: هيساي، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش.

خط الوسط: ألبيرتو، ماتياس فيتشينو، ماتيو جيندوزي

خط الهجوم: فيليبي أندرسون، إيموبيلي، إيزاكسين.