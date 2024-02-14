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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء لاتسيو، والذي يجمعهما علي ملعب "الأوليمبيكو" ، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، مين جاي كيم، جيريرو

خط الوسط: كيميتش، جوريتزكا، موسيالا.

خط الهجوم: ليروى ساني، مولر، هاري كين.

 

ويبدأ لاتسيو المُلقب بـ"النسور" المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: هيساي، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش.

خط الوسط: ألبيرتو، ماتياس فيتشينو، ماتيو جيندوزي

خط الهجوم: فيليبي أندرسون، إيموبيلي، إيزاكسين.

 

 

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