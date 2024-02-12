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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: أتمنى عودة عبدالله السعيد لمنتخب مصر

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في مركزه وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار وفازت بها"

وأضاف:"أتمنى عودة عبدالله السعيد مرة أخرى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن فهو أفضل لاعب في مركزه في الفترة الأخيرة ".

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