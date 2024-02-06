الثلاثاء 06 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: عبد الله السعيد أفضل لاعبي مصر في الـ12 عاما الماضية

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أكد، أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ثقته على نجاح عبد الله السعيد، الوافد الجديد للقلعة البيضاء مع الفريق خلال الفترة المُقبلة.

إقرأ أيضًا..

txt

وكيل الأوغندي: موتيابا ينتظر أول مباراة بقميص الزمالك

txt

مدرب جامبيا السابق: الزمالك تفاوض معي في نوفمبر الماضي


قال ميدو في لقاء له ببرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، عبد الله السعيد، أحد أفضل لاعبي مصر خلال الـ12 عاما الماضية، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، ويملك قدرات فنية وعقلية احترافية كبيرة.
وأضاف مدرب الزمالك السابق، الحديث عن عامل السن لعبد الله السعيد غير منطقي، هو بمثابة الصفقة الأهم للنادي، وله أدوار كبيرة مع الفريق داخل وخارج الملعب.
وتطرق ميدو للحديث عن دور مجلس الإدارة الحالي، قائلا، المجلس يعمل على خدمة النادي ونجح في العبور بالقلعة البيضاء لبر الأمان.
وأتم، هدف المجلس وكل مُحب للزمالك أن يعود النادي لمكانه الطبيعي، وأثق أن البداية ستكون من مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

مواد متعلقة

يوسف أوباما يطالب الزمالك بحسم مصيره من التجديد

جوميز يدرس دخول الزمالك في معسكر مغلق

رئيس نادي الزمالك: شكرأ شيكابالا

شيكابالا فى مؤتمر تقديم صفقات الزمالك الجديده

هانى برزي: مجلس إدارة الزمالك واجه تحديات كثيره فى ١٠٠ يوم
الجريدة الورقية