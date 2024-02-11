الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في تربية النشئ

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أقام بيت ثقافة العدوة التابع لفرع ثقافة المنيا ، محاضرة  بعنوان " دور المرأة  في تربية النشئ " حاضرتها أماني سعيد صديق مديرة شؤون المرأة  بالوحدة المحلية لمدينة العدوة ، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل النسائي بالمركز، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني  العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى .

وتحدثت  أماني سعيد محاضر الندوة ، عن دور المرأة في تربية  النشئ ، و لكونهم هم اللبنة الأولى في بناء المجتمع ، ويقع عبئا ليس بالبسيط ولا الهين على المرأة  في هذا المجال ، ومجال تربية الأولاد وتعليمهم واعدادهم ليكونوا خير نفع لمجتمعهم ، وتعتبر التربية  عاملا اساسيا في توجيه الأفراد ، نحو اهداف المجتمعات الضرورية ، ولها أهميته  كبيرة في الرقي بالآمه في كل المجالات .

وركز علماء التربية  على التربية المنزلية ، بإعتبارها  النواة  الأولى في اعداد الفرد ، وهذه التربية التي تلقي على عاتق الوالدين ، كمهمة صعبة تقتضي الإلتزام الصحيح بتعليم الدين والثقافة، وكل مجريات المجتمع والمرأة في هذا المجال راعيه بيت زوجها في إعداد اولادها ، وهي المسؤولة  الأولى عن ذلك، بجانب الأب تحيه اجيال وتقدير لكل سيدات العالم على هذة  المهمة

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