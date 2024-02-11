ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في تربية النشئ

أقام بيت ثقافة العدوة التابع لفرع ثقافة المنيا ، محاضرة بعنوان " دور المرأة في تربية النشئ " حاضرتها أماني سعيد صديق مديرة شؤون المرأة بالوحدة المحلية لمدينة العدوة ، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل النسائي بالمركز، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى .

وتحدثت أماني سعيد محاضر الندوة ، عن دور المرأة في تربية النشئ ، و لكونهم هم اللبنة الأولى في بناء المجتمع ، ويقع عبئا ليس بالبسيط ولا الهين على المرأة في هذا المجال ، ومجال تربية الأولاد وتعليمهم واعدادهم ليكونوا خير نفع لمجتمعهم ، وتعتبر التربية عاملا اساسيا في توجيه الأفراد ، نحو اهداف المجتمعات الضرورية ، ولها أهميته كبيرة في الرقي بالآمه في كل المجالات .

وركز علماء التربية على التربية المنزلية ، بإعتبارها النواة الأولى في اعداد الفرد ، وهذه التربية التي تلقي على عاتق الوالدين ، كمهمة صعبة تقتضي الإلتزام الصحيح بتعليم الدين والثقافة، وكل مجريات المجتمع والمرأة في هذا المجال راعيه بيت زوجها في إعداد اولادها ، وهي المسؤولة الأولى عن ذلك، بجانب الأب تحيه اجيال وتقدير لكل سيدات العالم على هذة المهمة