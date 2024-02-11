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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تأجيل 6 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل  6  دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 18 يناير الماضي، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين، إلى  جلسة 18فبراير الجارى.

 

واختصمت الدعاوي، نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

 

ونصت الدعاوي، على  عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات

 

كما نصت الدعاوي، على عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.

ويشار إلى أن الدعاوي المقاومة من كلا من:

  • 78/34790: خالد احمد مختار.
  • 78/34793: اشرف محمد سالم.
  • 78/34788: نجلاء رمضان غريب.
  • 78/347 85: مصطفى شعبان محمد.
  • 78/34784: هانى محمد كامل.
  • 78/34385: بدرالدين عوض.

 

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