الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مظاهرة كبيرة في روما تحت الأمطار الغزيرة للتضامن من الشعب الفلسطيني.. صور

الدكتور فؤاد عودة
الدكتور فؤاد عودة

 

 يستمر التضامن من افراد الجاليات العربية، الاجنبية و الإيطالية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة الإيطالية مثل كل اسبوع، حيث شهدت شوارع العاصمة الإيطالية روما مظاهرة كبير تحت الامطار الغزيرة للتضامن من الشعب الفلسطيني .

ويتم تنسيقها  مثل كل اسبوع من المؤسسات و الجمعيات الفلسطينية تحت رعاية جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و اذاعة كوماي الدولية و رابطة الاعلام بلا حدود و  عديد من المؤسسات الإيطالية و الأجنبية الحزبية و غير حزبية.

 

وقال الدكتور فؤاد عودة: “تحت الامطار الغزيرة يستمر التضامن مع الشعب الفلسطيني من جالية العالم العربي في ايطاليا و اذاعة كوماي الدولية و الرابطة الطبيةالاوروبية الشرق اوسطية الدولية و عديد من الجاليات العربية و الأجنبية و الفلسطينية و الإيطالية”. 


وتابع: “الشكر لجميع اعضاء المجلس الإداري لجالية كوماي من اغلب الدول العربية كامل بلعيطوش، الدودي تلواني ،زينب اسماعيل ،عادل عامر، أمير يونس ،  عتيقة الشافعي، سالم الصنبي ،حكيم نصرات، ليلى بلعيطوش، وليد سروجي, منى احمد و فاطمة بن للا ، علي موهاي ،حسن عوض ،فايق خليل و المستشار   الاعلامي إكرامي هاشم دائما في الصف الأول تضامن مع الشعب الفلسطيني و التغطيه الاعلامية”.

 

ويستمر البروفيسور فواد عودة رئيس كوماي بالنداء إلى جميع الأحزاب السياسية و الحكومات الأوروبية لدعم الشعب الفلسطيني من ناحية صحية و إنسانية. 


كما يستمر وصول الجرحى الفلسطينيون  إلى المستشفيات الإيطالية، وقد وصل آخر وفد بالأمس إلى مستشفى روما سان كاميلو و تم الاتصال مع الأطباء الايطاليون لشكرهم لعملهم المهم من ناحية طبية وإنسانية، هكذا صرح الدكتور فؤاد عودة.

 

 

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