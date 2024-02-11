مظاهرة كبيرة في روما تحت الأمطار الغزيرة للتضامن من الشعب الفلسطيني.. صور

يستمر التضامن من افراد الجاليات العربية، الاجنبية و الإيطالية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة الإيطالية مثل كل اسبوع، حيث شهدت شوارع العاصمة الإيطالية روما مظاهرة كبير تحت الامطار الغزيرة للتضامن من الشعب الفلسطيني .

ويتم تنسيقها مثل كل اسبوع من المؤسسات و الجمعيات الفلسطينية تحت رعاية جالية العالم العربي في ايطاليا(كوماي) و اذاعة كوماي الدولية و رابطة الاعلام بلا حدود و عديد من المؤسسات الإيطالية و الأجنبية الحزبية و غير حزبية.

وقال الدكتور فؤاد عودة: “تحت الامطار الغزيرة يستمر التضامن مع الشعب الفلسطيني من جالية العالم العربي في ايطاليا و اذاعة كوماي الدولية و الرابطة الطبيةالاوروبية الشرق اوسطية الدولية و عديد من الجاليات العربية و الأجنبية و الفلسطينية و الإيطالية”.



وتابع: “الشكر لجميع اعضاء المجلس الإداري لجالية كوماي من اغلب الدول العربية كامل بلعيطوش، الدودي تلواني ،زينب اسماعيل ،عادل عامر، أمير يونس ، عتيقة الشافعي، سالم الصنبي ،حكيم نصرات، ليلى بلعيطوش، وليد سروجي, منى احمد و فاطمة بن للا ، علي موهاي ،حسن عوض ،فايق خليل و المستشار الاعلامي إكرامي هاشم دائما في الصف الأول تضامن مع الشعب الفلسطيني و التغطيه الاعلامية”.

ويستمر البروفيسور فواد عودة رئيس كوماي بالنداء إلى جميع الأحزاب السياسية و الحكومات الأوروبية لدعم الشعب الفلسطيني من ناحية صحية و إنسانية.



كما يستمر وصول الجرحى الفلسطينيون إلى المستشفيات الإيطالية، وقد وصل آخر وفد بالأمس إلى مستشفى روما سان كاميلو و تم الاتصال مع الأطباء الايطاليون لشكرهم لعملهم المهم من ناحية طبية وإنسانية، هكذا صرح الدكتور فؤاد عودة.

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