إعلامي يكشف أسباب فشل انتقال أحمد عبد القادر لتركيا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن أسباب تعثر صفقة انتقال أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي إلى فريق سيفا سبور التركي خلال موسم الانتقالات الشتوية المنقضي.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": تأكد بقاء أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي وذلك حتى نهاية الموسم الحالي رغم فتح السويسري مارسيل كولر الباب أمام فكرة رحيله.

وأضاف: حدثت بعض الخلافات على الأمور المالية بين الأهلي وفريق سيفا سبور التركي، حيث كان هناك رغبة من جانب القلعة الحمراء في الحصول على قيمة الإعارة "كاش" بعد تنازل مسؤولو الأحمر على بعض الأمور المالية.

وواصل:"في حين كان يرغب فريق سيفا سبور في دفع قيمة الإعارة على فترتين وذلك تم رفضه من جانب القلعة الحمراء، حيث تمسك مجلس الأهلي بالحصول على 300 ألف دولار كاش".