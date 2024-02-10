الجارحي رئيساً لبعثة الأهلي في الجزائر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر.

ويغادر الأهلي للجزائر يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وحصد الأهلي 5 نقاط في الدور الأول للمجموعة الرابعة بدوري الأبطال بعد الفوز على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.