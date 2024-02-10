إصابة ثنائي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تعرض المالي أليو ديانج والتونسي محمد الضاوي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى ديانج من كدمة قوية في الركبة وغادر اللقاء الودي الذي أقيم ضد فريق الشباب بالنادي اليوم السبت.

ويخضع ديانج لاختبار طبي لحسم موقفه من السفر إلى الجزائر مع بعثة الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

واشتكى كريستو من شد في العضلة الضامة، وسيخضع للأشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وشارك في اللقاء المغربي رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب الوافد الجديد حارس المرمى محمود الزنفلي.