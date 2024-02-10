سرعة المشي تؤثر على متوسط العمر.. دراسة توضح

نشرت المجلة البريطانية للطب الرياضي تقريرا عن دراسة أجراها علماء من أستراليا تمكنوا من التحقق من وجود علاقة بين سرعة المشي وطول العمر، ووجد الباحثون أن المشي السريع فعال في تقليل خطر الوفاة المبكرة.

وجد فريق من العلماء من جامعة سيدني، بالتعاون مع علماء بريطانيين وإيرلنديين، أن المشي السريع يؤدي إلى انخفاض بنسبة 20% في معدل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وإذا مارس الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا المشي السريع، فإن تأثير الشفاء يكون أقوى مرتين، كما أكد مؤلفو المشروع.

يلاحظ العلماء أن نمط حياة معظم البالغين المنشغلين بالعمل يحد من نشاطهم البدني، بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم وقت لممارسة التمارين الرياضية، يوصي الباحثون بالمشي بشكل متكرر في الخارج. وأكد الخبراء أن المشي بسرعة خمسة كيلومترات في الساعة يعتبر بالفعل نشاطا بدنيا معتدلا.

كجزء من هذا المشروع، تم تحليل بيانات 50255 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. بعد تسجيل المعلومات لأول مرة حول الجنس والعمر ومؤشر كتلة الجسم والمستوى العام للنشاط البدني للمشاركين، قام العلماء بتتبع جميع التغييرات في صحة الناس على مدى العامين المقبلين.

وفي النهاية، وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الذين يمشون ببطء، فإن الأشخاص ذوي سرعة المشي المتوسطة قللوا من خطر الوفاة المبكرة لجميع الأسباب بنسبة 20%، وأولئك الذين ساروا بوتيرة أسرع انخفض لديهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 24%.

وأشار العلماء إلى أنه "في عينة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قلل متوسط سرعة المشي من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46%، والمشي السريع والسريع بنسبة 53%".

يعترفون بأن زيادة سرعة المشي يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفيما يتعلق بهذا الظرف، خطر الوفاة.