السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد اكتوبر يهزم بيجاسوس فى دورى منطقة الجيزة

صيد اكتوبر
صيد اكتوبر

تمكن فريق 2011 لكرة القدم بصيد أكتوبر من الفوز على فريق بيجاسوس بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب صيد اكتوبر فى بطولة دورى منطقة الجيزة.

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طائرة صيد الدقى تواصل انتصاراتها فى بطولة منطقة الجيزة

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صيد الدقي يهزم 6 اكتوبر ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

 

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صيد 2008 يتوج بكأس دوري سوبر منطقة الجيزة لكرة القدم

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تايكوندو صيد أكتوبر يحقق نتائج متميزة فى بطولة كأس مصر للبومزا


ضمت قائمة الفريق اللاعبين: يحيى حسنى،حمزة ممدوح،يوسف عمرو،عمر فتح الله،محمد عمرو،ادم عمرو،محمد مجدى،حسن محمد،يوسف وليد،زياد احمد،نزار معتز،فاروق احمد،حسن مصطفى،احمد سيد،عمر محمد،عمر شريف،تيمور احمد،شريف احمد،تقى الدين حازم،على حازم.


الجهاز الفنى والادارى:
المدير الفنى على حمزة،مدرب الحراس مصطفى عبد الحليم،اخصائى اصابات دكتور خالد على، مدير ادارى دكتور محمد مرضى ،ادارى محسن مراد

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