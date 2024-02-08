تايكوندو صيد أكتوبر يحقق نتائج متميزة فى بطولة كأس مصر للبومزا
حقق فريق تايكوندو صيد أكتوبر مراكز متقدمة فى بطولة كأس مصر للبومزا والتى اقيمت بالصالة المغطاه بجامعة حلوان والتى جاءت كالتالى :
- منافسات البراعم
توج يوسف مهاب بالميدالية الذهبية فردى وبالميدالية الفضية زوجى ، وفازت جميلة رانى بالميدالية الفضية فردى ، وحصدت كرمة سلام الميدالية الفضية زوجى
- منافسات الناشئين
احرز على حسين وفريدة عبد الله الميدالية الفضية زوجى
حققت لجين عبد الله وفريدة عبد الله وامنة يوسف الميدالية البرونزية ، فيما حصلت حبيبة مهاب وسارة علاء ومارية حازم على المركز السادس
- منافسات الكاديت
فاز حمزة هانى وسلمى عصام بالمركز السابع زوجى
- منافسات الجينيور
حصدت حبيبة ومايا عمرو ومريم علاء الميدالية البرونزية جماعى
- منافسات تحت 30سنة
حصلت جنى عصام الدين على المركز السادس فردى
واحرزت جنى عصام الدين ومريم موسى و حبيبة مجدى الميدالية البرونزية جماعى
الجهاز الفنى والادارى :
المدير الفنى وائل مهران،مدربين عبد الرحمن خطاب و سارة عمرو، مساعد مدرب جنى عصام، مدير ادارى صالة المنازلات دكتور محمد صوفى،مدير ادارى احمد على،علاج طبيعى دكتورة اميرة عماد،خدمات معاونة احمد عبد المحسن ومحمد رشاد.