طائرة صيد الدقى تواصل انتصاراتها فى بطولة منطقة الجيزة

حقق فريق 2013ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 1/2 فى المباراة التى اقيمت على ملعب حدائق الاهرام.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين محمد على، سليم عمرو، محمود اشرف، يوسف خالد، يوسف محمد، يوسف حسن، سيف خالد، ابراهيم احمد، يوسف وائل، على اسامة، مصطفى اسامة، سيف اسلام.

الجهاز الفنى والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، مصطفى بدر مدرب الفريق، الدكتور فادى اشرف طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الاداري، هانى عارف اداري القطاع، على محمد اداري قطاع الميني، مسعد فنى ملاعب.



كما استطاع فريق 9سنوات بنين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 1/2 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين على ملعب وادى دجلة

ضمت قائمة الفريق اللاعبين يحيي محمد، يوسف محمد، على حازم، ملك محمد، احمد باكير، تقي الله محمود، نور الدين احمد، احمد مصطفى، ياسين عبد المنعم، سليم محمود، ياسين عمرو، كريم شريف، عز حسام، هادى رائد.

الجهاز الفنى والاداري:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، احمد شريف مدرب، دكتور فادى اشرف ودكتور فادى اشرف طبيب الفريق، هانى عارف اداري القطاع، مسعد فنى ملاعب



وتمكن فريق 2015 ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره حدائق الاهرام فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب الصيد.

ضمت قائمة الفريق اللاعبات مليكه شريف محمد ، جودي وائل مصطفي ،مريم كريم عثمان،مريم احمد عماد ،يارا محمود سيد ،چيان احمد فرج الله،ميلا محمود امين ،فريده كريم كامل ،زينه خالد حسن ،فريده احمد ايوب ،نائله مكين لطفي ،كارما احمد جمال ،تاليا محمد وجيه،جودي علي محمد ،ليلي مصطفي رفعت ،رفيف احمد عبدالله، نانسي مصطفي

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفنى محمود غزال ، مشرف القطاع طارق السعدى ، مدربة الفريق نور حسين ، ادارى ايرس وليد ، علاج طبيعى دكتورة هاجر ، خدمات معاونة محمود حسانين.