صيد الدقي يهزم 6 اكتوبر ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

حقق فريق تحت 13 سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز على نظيره فريق ٦ اكتوبر بنتيجة 3 ـ صفر فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ملعب ٦ اكتوبر في بطولة منطقة الجيزة ليواصل تصدره بجدول البطولة.



ضمت قائمة اللاعبين: يوسف عمرو عمر، على احمد على، عز الدين اكرم ابراهيم، عمر شريف محمد، اسر احمد عبد الرحمن، ابراهيم احمد مرتضى، سليم محمد صلاح، ادم وليد متولى، أدهم المليجي، مالك احمد بكر، فارس باسم أبو بكر، عابد احمد عبدالكريم، على حاتم محمد، كريم محمد أمجد، كريم عمرو لبيب، عمر أحمد عبدالله، ادم محمد فتحي، عبد الله احمد سمير، يس علاء الدين، مصطفي شريف محمد، ادم مروان محمد، مالك احمد يسرى، عمر وائل عبد الحكيم، اسر احمد ماجد، مالك اكرم اسامه.



الجهاز الفني والاداري:

محمود غزال رئيس جهاز الكرة الطائرة، جاسر نشأت مدير قطاع الناشئين، علاء حزين مدرب الفريق، دكتور احمد اشرف طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع، علي محمد اداري قطاع الميني، مسعد جمعه فني ملاعب.

