رونالدو يُغضب جماهير الهلال بعد موقعة النصر

اصبحت علاقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وعشاق الهلال السعودي متوترة للغاية، بعد الحركة الغير أخلاقية التي قام بها الدون عقب مواجهة فريقه النصر أمام الزعيم، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس موسم الرياض.



وكان الهلال قد نجح في التتويج ببطولة كأس موسم الرياض، بعد الفوز على العالمي بهدفين نظيفين سجلهما سافيتش وسالم الدوسري.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب لدي جماهير الهلال، بعدما قام رونالدو بحركة غير أخلاقية مع نهاية مواجهة فريقه النصر أمام الهلال، فقد أظهر مقطع الفيديو متداول لحظة خروج البرتغالي من الملعب ورمي أحد الجماهير راية نادي الهلال أمام الدون.

وقام رونالدو بإدخال الراية في سرواله ورميها مرة أخرى صوب الحضور، مما جغل هناك حالة من الانتقادات والاستهجان لدي النشطاء، والتي برزت خلال تعليقاتهم على الفيديو.

وترغب جماهير الهلال في توقيع عقوبة قوية على رونالدو، بالإضافة إلى تقديم إعتذارًا من البرتغالي عما بدر منه.