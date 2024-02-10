محمود البنا: التحكيم المصري أثبت كفاءته في أمم إفريقيا.. وعاشور الأفضل بالقارة

يرى محمود البنا الحكم الدولي أن مستوى التحكيم المصري تطور كثيرا وأثبت كفاءته في بطولة كأس أمم أفريقيا مشيرًا أن محمود عاشور الأفضل في القارة السمراء.

وقال محمود البنا في تصريحات تليفزيونية "التحكيم المصري قدم دور كبير ورائع في بطولة كأس أمم إفريقيا، دائمًا الحكام المصريين يقدمون أفضل شئ في المباريات".

وأضاف ""الأداء التحكيمي في مصر أو خارج مصر، أعتقد أنه لم يتغير كثيرًا، أرى أن الأخطاء في الداخل مثل الخارج، الضغوط على التحكيم في مصر أكثر".

وواصل حديثه "محمود عاشور أفضل حكم موجود في تقنية الفيديو، في قارة إفريقيا والعالم العربي، وسيقدم مباراة كبيرة".

وشدد البنا على أن الجماهير تنظر إلى الحكام المصرية في المسابقات المحلية بعين انتمائتها عكس البطولات الخارجية.