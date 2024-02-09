الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عودة كريم بنزيما لتدريبات الاتحاد بعد انقطاع 45 يومًا

كريم بنزيما لاعب
كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي

عاد النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما للانتظام في تدريبات فريق الاتحاد السعودي الجماعية بعد انقطاع تجاوز الـ 45 يومًا.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق في ظل فترة التوقف السابقة بالإضافة لإصابته التي حرمته من المشاركة مع النمور وتواجده خارج المملكة.

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بنزيما يغيب عن الاتحاد أمام الفيصلي ويشارك ضد الطائي

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تعرف على موعد عودة بنزيما لتدريبات اتحاد جدة

اتحاد جدة يستقر على بقاء بنزيما

استقر نادي اتحاد جدة السعودي على بقاء الفرنسي كريم بنزيما في الصفوف خلال فعاليات الموسم الجاري بعد إنهاء العلاقة المتوترة التي شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

وفي هذا الصدد أكد مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق السعودي على تمسك الاتحاد بالجهود الفنية للاعب صاحب 36 عاما على أن يخوض برنامجا تاهيليا مكثفا الفترة الحالية تمهيدا لعودته مجددا.

وتعود آخر مواجهة شارك خلالها اللاعب الفرنسي مع فريق اتحاد جدة لتاريخ 26 من شهر ديسمبر الماضي أمام النصر السعودي في لقاء الجوله 17 من مسابقه دوري روشن وانتهت الفعاليات بتفوق أبناء رونالدو على بنزيما بخماسية مقابل هدفين.

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