بنزيما يغيب عن الاتحاد أمام الفيصلي ويشارك ضد الطائي

أكدت التقارير الصادرة اليوم جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة في مباراة الاتحاد والطائي القادمة والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الطائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك على ملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، لحساب الجولة 19 من الدوري.

وذكرت التقارير أن المدير الفني مارسلو غاياردو كان يتابع برنامج كريم بنزيما اللياقي منذ معسكر دبي، حيث سينتهي برنامج النجم الفرنسي الدولي يوم الاثنين القادم وسيكون جاهز ضد الطائي.

حجازي يعود للاتحاد أمام الفيصلي

وفي سياق متصل أكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم على عودة أحمد حجازي لخوض أول مباراة له بقميص الاتحاد في الدوري بعد الإصابة بالصليبي والتي أبعدته عن الفريق لعام كامل.

ذكرت الصحيفة أن أحمد حجازي و حسن كادش سيكونان قلبي دفاع الاتحاد أمام الفيصلي غدًا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.