تعرف على موعد عودة بنزيما لتدريبات اتحاد جدة

يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للعميد بعد اقترابه من إنهاء برنامجه التدريبي الخاص.

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ومن المقرر أن يشارك بنزيما في التدريبات الجماعية للاتحاد يوم الاثنين المقبل.



وكان لاعبو اتحاد جدة واصلوا مساء أمس الجمعة تدريبهم على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لانشغال ملعب النادي.

وشهد المران الجماعي للعميد مشاركة اللاعبون الدوليون في التدريبات، بعد إنتهاء تواجدهم مع منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة..

ويستعد العميد لمواجهة نظيره فريق الفيصلي غدا الأحد ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.