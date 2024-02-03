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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف على موعد عودة بنزيما لتدريبات اتحاد جدة

بنزيما
بنزيما

يستعد النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للعميد بعد اقترابه من إنهاء برنامجه التدريبي الخاص.

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ومن المقرر أن يشارك بنزيما في التدريبات الجماعية للاتحاد يوم الاثنين المقبل.
 

وكان لاعبو اتحاد جدة واصلوا مساء أمس الجمعة تدريبهم على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لانشغال ملعب النادي.

وشهد المران الجماعي للعميد مشاركة  اللاعبون الدوليون في التدريبات، بعد إنتهاء تواجدهم مع منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا.

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ويستعد العميد لمواجهة نظيره فريق الفيصلي غدا الأحد ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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