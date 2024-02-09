تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدا السبت (شاهد)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت بمختلف محافظات الجمهورية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس في النهار مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما أكدت الهيئة أن حالة الطقس في النهار سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي أبرز أز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها:

شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية.

تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

اعتدال الملاحة على البحرين.

وفيما يلي كشف بدرجات الحرارة بالمحافظات المختلفة: