الجمعة 09 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تعرف على تفاصيل حالة الطقس غدا السبت (شاهد)

درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا السبت بمختلف محافظات الجمهورية.

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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 21

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حالة الطقس الأسبوع المقبل بالمحافظات

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.

 

وذكرت الهيئة أن حالة الطقس في النهار  مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

بينما أكدت الهيئة أن حالة الطقس في النهار سيكون  شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

 

وفيما يلي أبرز أز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها:

شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية.

 

تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 

اعتدال الملاحة على البحرين.

 

وفيما يلي كشف بدرجات الحرارة بالمحافظات المختلفة:

 

درجات الحرارة غدا 

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