الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 21

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت، إذ تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب.

وأوضحت الأرصاد أن غدًا يشهد طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما إن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 – 11 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11