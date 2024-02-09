حالة الطقس الأسبوع المقبل بالمحافظات

تشهد البلاد اليوم طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يميل إلى الدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة من خلال النشرة التى تصدرها بشكل مستمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن غدا السبت ، ستتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة (من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، كذلك من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى بين 10و11 درجة مئوية، كما من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الجو يوم الأحد 11 فبراير

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية (من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط رياح، على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الاثنين 12 فبراير 2024

وكشفت الأرصاد إلى أن حالة الطقس المتوقعة يوم الاثنين المقبل تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 13 فبراير

وبشأن حالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 40% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.