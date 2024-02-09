بالصور .. فيتوريا يغادر القاهرة بعد رحيله عن منتخب مصر

غادر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر القاهرة بعد فسخ التعاقد معه رسميًا من قبل إتحاد الكرة .

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وجاء رحيل فيتوريا بعد إنتهاء الأجتماع الذي جمع بينه وبن اتحاد الكرة وشهد خلاله التوصل لاتفاق على تقسيط الشرط الجزائي ورحيل المدرب بالتراضي .

فيتوريا يغادر القاهرة بعد رحيله عن منتخب مصر

وكان مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرر توجيه الشكر روي فيتوريا وجهازه المعاون وذلك عقب توديع المنتخب الوطني بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16 بعد الهزيمة من الكزنغو بركلات الترجيح.

كما قرر الاتحاد إسناد المهمة إلي حسام حسن وكذلك تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب.