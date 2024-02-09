عامر حسين يكشف موقف مستحقات فيتوريا

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن آخر مستجدات مستحقات روي فيتوريا بعد فسخ التعاقد معه.

ورحل فيتوريا عن منتخب مصر بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "تسوية مستحقات روي فيتوريا مع الإدارة القانونية للاتحاد".

وفي السياق ذاته أكد أحمد شوبير أن البرتغالى روى فيتوريا وافق على عرض اتحاد الكرة لفسخ التعاقد، بعد جلسة وليد العطار عضو اتحاد الكرة، والتى دارت خلال الساعات الأخيرة.

وقال شوبير عبر برنامج كان 2023: "فيتوريا تحدث مع محاميه وهناك موافقة على عرض اتحاد الكرة لفسخ التعاقد والفترة المقبلة ستشهد مراسلات ومشاورات لإتمام الأمر".

وكان شوبير قد أكد أن جلسة التفاوض انتهت بوعد من فيتوريا بالرد على عرض اتحاد الكرة بعد عرضه على محاميه وفيتوريا توجه إلى البرتغال.