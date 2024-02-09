أيمن يونس: حازم إمام ليس المسؤول الوحيد عن التعاقد مع فيتوريا

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة ليس المسؤول الوحيد عن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير السابق للمنتخب الوطني ولا يجب تحميله المسؤولية بمفرده فقط.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" حازم إمام ليس المسؤول الوحيد عن التعاقد مع فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وانما كان المكلف بالتفاوض فقط من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ".

وتابع يونس:"حازم إمام لا يتحمل بمفرده مسؤولية التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا ولكن مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل ".

لم يرغب في استمرار فيتوريا

كشف أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق موقف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" غير صحيح ما تردد عن رغبة حازم إمام في بقاء البرتغالي روي فيتوريا في منصبه مع المنتخب الوطني بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:"حازم إمام لم يكن يرغب في استمرار فيتوريا بعد أمم إفريقيا وكل ما نسب له في الفترة الأخيرة غير صحيح على الإطلاق ".