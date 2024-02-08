كلام فى الهوا

الخميس 08/فبراير/2024 - 07:10 م 2/8/2024 7:10:13 PM

الكذوب شخص يكذب كما يتنفس، يعرفه البعض بأنه الشخص الذى يكذب ويعرف أنه يكذب، لذلك لا يعرف شيئا عن النزاهة والأخلاق، شخصية أنانية ولا يعرف إلا نفسه، إحساسه متبلد، يقول لك الحياة فرص، لذلك يكذب من غير أى احتمال لاكتشاف كذبه أو لا، فهو يعلم أن عمر الكذبة قصير، لذلك يستغل الكذب بسرعة ليقتنص أى شىء سواء كان فى حاجة إليها أو لا، المهم حرمان غيره منها، ويطلق هذا الكذوب على ذلك بأنه ذكاء اجتماعى، ويتحول مع الوقت إلى كائن متوحش يفتك بكل من يقترب منه دون رحمة أو خوف من الله، ويقول لك إن كل ما حصل عليه بالخداع «حقه» وأن الآخرين يحقدون عليه. هذا هو الكذوب الذى تتبلور شخصيته من الصفر ويكبر ليكون كذوباً فهو الذى يختار كذبة بسيطة قابلة للتصديق ويحاول إقناع أسرته أن سبب تأخيره راجع إلى أن المعلم أطال الدرس، أو يقول للمعلم إنه لم يقُم بأداء واجبه لسبب راجع إلى مرض والده. فهذا الكذب البسيط هو البداية، ومع تكرار الكذب يصبح هذا الشخص من الكذابين. إن الكذوب لا يبطل كذب. لعل من أسباب انكشاف الكذب هو ضعف ذاكرة الكاذب، لذلك يقول المثل «إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً» فهذا ما يفضحك فى كذبك.. إنه النسيان.

لم نقصد أحد!