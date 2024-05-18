استمرار الموجة شديدة الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية معتدل ليلًا على كافة الأنحاء حتى الخميس المقبل.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأضافت الهيئة، هناك اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم | ساعة وارتفاع الامواج من 2 إلى 3متر لذلك يجب عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط الرياح على القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للأتربة والرمال على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على المحافظات كالآتي:

القاهرة 39 24

الاسكندرية 32 23

طنطا 38 22

شبين الكوم 38 22

كفر الشيخ 39 23

بنها 39 23

دمياط 31 23

بورسعيد 31 24

السويس 39 22

العريش 34 20

شرم الشيخ 39 26

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 26

الاقصر 43 26

أسوان 43 27