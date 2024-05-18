سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم السبت

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث دولية ساخنة نتيجة الحروب والصراعات والتي تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3150 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2401 دولار.

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 3600 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 9000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 18000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 36000 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 72000 جنيه.