نصائح مهمة للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف

مع حلول فصل الصيف، تزداد حرارة الشمس، وتُصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف وفقدان النضارة، ولكن هناك خلطات طبيعية للبشرة للحفاظ عليها بمفعول رائع وقدرة عالية لمنح البشرة انتعاشة فورية وإضفاء إشراقة.

نصائح مهمة للعناية بالبشرة في الصيف

شرب الماء: رطّبي جسمكِ من الداخل بشرب كميات كافية من الماء، لا تقل عن 8 أكواب يوميا.

الوقاية من الشمس: استخدمي واقي الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أكثر على جميع المناطق المكشوفة من بشرتكِ قبل 20 دقيقة من التعرض للشمس، وعاودي وضعه كل ساعتين، أو بعد السباحة أو التعرق.

تنظيف البشرة: نظفي بشرتكِ مرتين يوميا باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتكِ.

ترطيب البشرة: رطّبي بشرتكِ بانتظام باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتكِ.

النوم الكافي: احرصي على الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

تناول نظام غذائي صحي: تناولي نظاما غذائيا غنيا بالفواكه والخضروات، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تُغذي بشرتكِ.

خلطات طبيعية للعناية ببشرتك صيفاً ماسك الخيار والعسل لترطيب البشرة يُعد ماسك الزبادي والعسل من أفضل العلاجات الطبيعية لترطيب البشرة والعناية بها، وذلك لاحتوائه على مكونات غنية بفيتامينات ومعادن تمد البشرة بالترطيب العميق وتحمي حاجز البشرة الطبيعي، ما يجعله يحفظ الماء داخله، فتبقى البشرة ندية ونضرة طوال ساعات النهار.

ماسك الطماطم والزبادي هو أيضا من أفضل العلاجات الطبيعية لتفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على مكونات، لا سيما حمض اللاكتيك، تمتلك قدرة عالية على تفتيح التصبغات التي تسببها أشعة الشمس خلال الصيف، وبالتالي تبييض البشرة والتخلص من الاسوداد.