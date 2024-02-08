فلسطين: توقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.



وأضافت، أن هناك 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، قائلة:"نواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود".



وواصلت الصحة الفلسطينية أن الكهرباء تفصل عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود، والاحتلال يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعوق وصول الجرحى والمرضى إلى المجمع.

مسئول إسرائيلي: القتال لن ينتهي بغزة





أعلن الجنرال دان هرئيل، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جيش بلاده يحارب في قطاع غزة بلا هدف والقتال لن ينتهي.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل، الذي تولى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقا، أن القوات الإسرائيلية تحارب في غزة دون هدف وأن الخطة العسكرية الموضوعة تعني أن الحرب لن تنتهي.

وأوضح الجنرال هرئيل في لقاء مع الإذاعة أن ممارسة الضغط العسكري وحده على حركة حماس في قطاع غزة لن يعيد المحتجزين، ولكن يجب بالتوازي المضي قدما في مسار سياسي وإدارة مفاوضات أمام الحركة الفلسطينية بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى "حماس".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عمليتها في قطاع غزة حتى يمكن تحقيق نصر كامل على حماس في غضون أشهر وليس سنوات.