الخميس 08 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعلان إسرائيلي بالذكاء الاصطناعي يثير جدلا بعنوان "تعال لزيارة غزة الجميلة".. فيديو

الإعلان السياحي بعنوان
الإعلان السياحي بعنوان تعال لزيارة غزة الجميلة

أثار إعلان دعائي عن قطاع غزة مدفوع الأجر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلان السياحي صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي، أثار انتقادات واسعة،  جاء تحت عنوان "تعال لزيارة غزة الجميلة"، وعرض مجموعة من الصور المثالية لغزة وكأنه في أفضل شكل وصورة.

وظهر في الفيديو الدعائي قطاع غزة بألوان زاهية براقة، في وقت يدعو مشاهديه بأن "يأتوا لزيارة غزة الجميلة"، ويبدوا أن الذي ابتكر الإعلان الاحتلال الإسرائيلي.

 

كما ظهر في الفيديو صور كثيرة عن حياة ليلية نابضة بالحياة وفنادق فخمة لقطاع غزة المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن تظهر رسالة في الفيديو مضمونها: "هذا ما كان يمكن أن تكون عليه غزة بدون حماس"، فيما تختتم الرسالة بـ "حرروا غزة من حماس".

استمر وجود الفيديو الدعائي على صفحة "اليوتيوب" الخاصة بالمديرية الوطنية للدبلوماسية العامة الإسرائيلية كمحتوى غير مدفوع الأجر، فيما أوضحت وسائل إعلام غربية نقلا عن ممثل لسفارة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الفيديو مأخوذ عن مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية الإسرائيلية.

بث الفيديو شبكة هولو المملوكة لشركة ديزني الأمريكية، في خطوة أثارت انتقادات وجدلا كبيرين، ووصل للشبكة كم كبير من الشكاوى بشأن هذا الإعلان.

 

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