الخميس 08 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان تطورات الأزمة في غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره القبرصي

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الخميس، خلال جلسة مباحثات ثنائية موسعة بالعاصمة القبرصية بنيقوسيا، بحضور وفدي البلدين، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية لا سيما الأزمة في غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) - إن المباحثات تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في إطار الآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية لا سيما الأزمة في غزة.

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