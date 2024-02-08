القبض على 3 مُتهمين بحيازتهم مُخدري الهيروين والآيس في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية من القبض عل 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس" - 2 سلاح أبيض).

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الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد طارق القولي وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ه أنه في يوم 3 فبراير بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها لا تطمئن إلى إقرار المُتهم بمحضر الضبط، الأمر الذي تقضي معه ببراءة المُتهم مما نُسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مُصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وفقاً لنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.