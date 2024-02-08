شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية لضبط المتهمين بحيازة المخدرات، وتم ضبط 13 متهما بحوزتهم 5 كيلو هيروين وحشيش قبل بيعها على عملائهم في قطاعات العاصمة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، حيث تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. بحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) وضبط (3 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس" - 2 سلاح أبيض).

ونجح رجال المباحث في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس.. بحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات) وضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .

كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) وضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.