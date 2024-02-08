الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 13 متهما بحوزتهم 5 كيلو هيروين وحشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية لضبط المتهمين بحيازة المخدرات، وتم ضبط 13 متهما بحوزتهم 5 كيلو هيروين وحشيش قبل بيعها على عملائهم في قطاعات العاصمة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، حيث تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. بحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)  وضبط (3 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين-الآيس" - 2 سلاح أبيض).

ونجح رجال المباحث في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس.. بحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات) وضبط (عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة") .

كما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان .. بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) وضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الورقية